Небезопасные погремушки выявили у оптовика в Гомельской области

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили у одного из оптовиков небезопасные погремушки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции.

Пять наименований погремушек не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек". Испытания показали: игрушки и их составные части, включая крепежные детали, не выдерживают механических нагрузок, которые возникают при использовании по назначению. При этом игрушки разрушаются, не сохраняют потребительские свойства, могут создаваться и опасные ситуации.

Не прошли проверку наборы погремушек с маркировкой "Рыжий кот" (артикул И-9920 и И-9922) китайского изготовителя "Хуада Той". Небезопасны погремушки "Веселые ребята" №1 (артикул И-9094) российского ООО "Издательский дом "Проф-Пресс" (г. Аксай), а также "Забавная погремушка" №2 (артикул И-9090) и "Погремушка для детей" (ассорти, артикул И-9092) этого же изготовителя.

Гомельская областная инспекция Госстандарта приняла необходимые меры, чтобы ограничить реализацию небезопасных погремушек на внутреннем рынке.-0-