9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные рыбные бургеры, сухофрукты и приправу обнаружили в торговой сети Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сотрудники Госсаннадзора области в марте выявили четыре случая реализации недоброкачественной импортной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

У специалистов возникли вопросы по качеству рыбного кулинарного полуфабриката, произведенного в Калининградской области. Срок годности фигурных бургеров из фарша минтая - до февраля 2023 года. Однако выявлено несоответствие продукта требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Чернослив в упаковках по 200 г из Узбекистана, согласно дате изготовления, от 13 февраля. При этом полезный продукт не соответствовал нормам по микробиологическому показателю "плесень". А в иранских финиках с косточкой был превышен микробиологический показатель "дрожжи".

Бульон-приправа Gallina Blanca "Ароматика Универсальная" российского производства, по данным Госсаннадзора, также не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическому показателю "плесень".

Специалисты Госсаннадзора Гомельской области изъяли недоброкачественную продукцию из реализации.-0-