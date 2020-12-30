Небезопасные рыбные котлеты продавали в Гродненской области

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные рыбные котлеты выявили в продаже в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из магазинов в Новогрудском районе инспекторы обратили внимание на рыбный полуфабрикат - замороженные котлеты (овалы) тресковые российского производства. По результатам испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории, установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по микробиологическим показателям безопасности. В котлетах превышено содержание допустимой нормы плесени дрожжей в шесть раз.

Магазину вынесено предписание об устранении нарушений, а импортеру выдано предписание об организации изъятия из обращения опасной продукции.

Информация о выявленных нарушениях направлена в инспекцию Госстандарта по месту нахождения импортера для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Беларуси.-0-