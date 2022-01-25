Небезопасные светодиодные гирлянды продавали в Гомеле

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В розничной торговой сети Гомеля выявили 7 наименований светодиодных гирлянд китайского производства, которые не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.

Испытания показали, что гирлянды не отвечают требованиям по разным показателям: по электрической прочности изоляции (не выдерживают нормированных значений испытательного напряжения), по требованиям к проводам в конструкции (они рвались при растягивающих усилиях, которые определены нормами), по защите от поражения электрическим током и маркировке.

Так, небезопасными оказались гирлянды изготовителя Neon-Night Co., Ltd под одноименной торговой маркой - "Колокольчики", "Кубики", елочная с кольцом и другие. Не прошли проверку и две модели гирлянд "Сеть" торговой марки Navigator, которые изготавливает компания Xiamen Neex Optical Electronic Technology.

Гомельская областная инспекция Госстандарта ограничила реализацию небезопасной продукции на внутреннем рынке.-0-