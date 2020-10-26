Небезопасные защитные перчатки выявили в Гродненской области

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные защитные перчатки выявили в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.
Вопросы возникли к нескольким моделям перчаток рабочих синтетических торговой марки "Bradas" китайского производства. Они не соответствуют показателю "стойкость к проколу".
Кроме того, перчатки трикотажные с частичным латексным покрытием для индивидуальной защиты рук с маркировкой "Сибртех" (Россия) не соответствуют показателям "стойкость к проколу" и "сопротивление порезу" .
"По результатам проверок импортерам перчаток направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Также им вынесены предписания о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси этой продукции", - сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта. Кроме того, госстандартом прекращено действие декларации о соответствии на перчатки с маркировкой "Сибртех".-0-