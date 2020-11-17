Неделя добрых дел и вопросы на сообразительность - Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс "#Элементарно_Ватсон". Его участниками стали около 300 школьников со всей республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель учреждения образования Марина Громыко.

"Ежегодно сотрудники и курсанты Могилевского института МВД в рамках профориентации школьников проводили масштабные дни открытых дверей, на которые съезжались ребята со всей республики. Творческие коллективы сотрудников и курсантов института ездили в гости к абитуриентам в разные города Беларуси. Но в этом году из-за эпидемиологической обстановки пришлось искать новые варианты работы с нашими будущими студентами, - рассказала Марина Громыко. - Мы придумали для ребят онлайн-конкурс, который проходил целый месяц в интернете".

Конкурс проходил в одной из социальных сетей в специально созданной группе. Оргкомитет на протяжении четырех недель давал ребятам вводные данные для выполнения того или иного задания, за выполнения которого им начислялись баллы. "Самым захватывающим стал первый этап конкурса. Задания публиковались в режиме реального времени, а участникам необходимо было правильно и быстрее всех ответить на заданные вопросы. Максимальное время на ответ - две минуты, по истечении которых публиковался следующий вопрос. Конкурсанты отвечали на вопросы, связанные с историей правоохранительных органов, демонстрировали свое умение логически мыслить, быстро реагировать и находить связь между самыми, на первый взгляд, несвязанными вещами. В результате первого тура лучшей стала учащаяся Быстрицкой средней школы из Минской области Софья Шувалова", - рассказала официальный представитель вуза.

На следующем этапе конкурса ребятам нужно было снять видеоролик длительностью не более 5 минут, в котором они рассказали, за что любят свой город либо определенное место в нем. Участники в своих видеомонологах использовали самые разнообразные идеи. В этом испытании победу одержала учащаяся средней школы № 25 города Могилева Александра Соп. Она рассказала о своем любимом месте в родном городе, где "можно увидеть неподдельные чувства человека" - о железнодорожном вокзале.

Следующий этап онлайн-битвы был посвящен Дню матери. Участники организовывали фотосессии с самым близким и родным человеком - мамой и посвящали им слова благодарности. По итогам онлайн-голосования победу одержал Андрей Царюк из Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея.

Неделя добрых дел стала последним этапом конкурса. Ребята старались сделать как можно больше полезных дел, помочь тем, кому это было нужно. Свои отчеты они выкладывали в социальных сетях, сопровождая их специальными хештегами: #Элементарно_Ватсон, #Могилевский_институт_МВД, #БРСМ_Могилев. Победителем четвертого этапа конкурса стала Ануш Маркарян из Полоцкого государственного экономического колледжа.

"На протяжении всего конкурса участники демонстрировали свои способности, знания, ораторское мастерство и креатив. Между ними развернулась настоящая борьба за лидерство. В результате оргкомитет принял решение объявить не одного, а четырех победителей. Ими стали Екатерина Старомужева из Мошканской средней школы Сенненского района Витебской области, Яна Слуцкая из Столинского государственного аграрно-экономического колледжа, Валентина Боровская из Движковской школы Ельского района Гомельской области и Ульяна Пушкарева из Кордонской средней школы города Шумилино Витебской области", - рассказала Марина Громыко.

Сложная эпидситуация не позволила наградить победителей в стенах Могилевского института МВД: дипломы и подарочные сертификаты призерам были направлены почтой.

Организаторами конкурса выступили Могилевский институт МВД и горком ОО "БРСМ".-0-