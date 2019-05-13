Неделя интернациональной дружбы стартует в Гомельском госуниверситете

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Неделя интернациональной дружбы "Интер-ГГУ" стартует 13 мая в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Неделя "Интер-ГГУ" продлится по 17 мая и объединит иностранных студентов со всех вузов Гомельской области. Программа включает разноплановые мероприятия. Ключевыми станут олимпиада по русскому языку, межвузовский турнир по мини-футболу на кубок ректора ГГУ имени Ф.Скорины, интеллектуальная викторина "Беларусь на карте мира". Также студенты примут участие в спортивно-развлекательном конкурсе "А ну-ка, парни!", познакомят с культурами и традициями своих стран на вечере интернациональной дружбы, предложат дегустацию блюд национальных кухонь, подготовят мастер-классы, игры и творческие выступления.

Завершит фестиваль большой гала-концерт. На сцене студенты презентуют свои страны, в том числе через театрализованные постановки, хореографические и вокальные номера, игру на народных музыкальных инструментах, поэтические произведения и т.д.

Лучших участников отметят специальными наградами и дипломами в разных номинациях.

"Неделя интернациональной дружбы проводится в университете ежегодно на протяжении семи лет. За эти годы она стала неотъемлемой частью культурной жизни города, превратившись в символ дружбы и единства", - рассказали в вузе.

Мероприятие направлено на популяризацию молодежного творчества, здорового образа жизни, активизацию учебной деятельности по изучению русского языка. Кроме того, форум способствует культурному обмену между различными народами, созданию дружеской атмосферы в интернациональном студенческом коллективе.

Организатором Недели интернациональной дружбы выступает Гомельский госуниверситет имени Ф.Скорины. Только в этом вузе обучаются более 1 тыс. иностранных студентов их 18 стран мира.-0-