Неделя моды в Беларуси открывается сегодня в Минске

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) открывается сегодня в Минске, она пройдет по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Ожидается, что главное профессиональное событие в модной индустрии страны соберет более 10 тыс. посетителей. Организаторы анонсируют насыщенную программу дефиле, образовательных и бизнес-встреч, а также гарантируют традиционно высокий уровень проведения мероприятия.

На Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето-2019 от ведущих белорусских брендов. Традиционно программу форума дополнят показы лучших коллекций детской дизайнерской одежды. Презентуют на Belarus Fashion Week и коллекции авторов, которые работают с этнической темой и создают изделия из белорусского льна. В отдельном показе будут собраны модные и стильные образы из одежды белорусских дизайнеров и производителей. Это хороший старт для начинающих стилистов в сфере fashion индустрии и возможность сотрудничества с ведущими компаниями страны.

Большое внимание уделено совместному проекту Белорусской палаты моды и Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам "Новые возможности". Люди с инвалидностью на протяжении нескольких месяцев были включены во все этапы создания образов совместной коллекции сезона весна-лето-2019 - от идеи до пошива и презентации, которая состоится во время Belarus Fashion Week. Коллекция выполнена с использованием ручной вышивки.

Приедут на форум и зарубежные дизайнеры. Показ итальянского дизайнера Marco Rambaldi - при поддержке посольства Италии - пройдет с участием моделей 40+. Посыл показа в том, что женщина в любом возрасте выглядит великолепно.

Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. Организаторы - Агентство PR и коммуникаций "Открытый подиум", РОО "Белорусская палата моды".-0-