Неделя народного единства пройдет в Брестской областной библиотеке

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке имени М. Горького с 13 по 21 сентября пройдет Неделя народного единства под названием "С любовью к Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе социокультурной деятельности и маркетинга.

Ключевым событием недели станет презентация 14 сентября развернутой книжной выставки "Беларускі шлях: адзінства лёсу". В экспозиции представлены исторические, документальные, научные документы, первоисточники, проливающие свет на события 80-летней давности, художественные произведения, а также литература о современной Беларуси, в том числе актуальные публикации из периодических изданий сегодняшнего дня. По мнению организаторов, выставка позволит читателям не только совершить исторический экскурс в события ХХ века, но и раскроет важность консолидации белорусского общества.

Стартует неделя поэтическим челленджем "Радзіма ў слове". С 13 по 17 сентября на YouTube-канале библиотеки можно будет следить за участниками этого марафона - учащимися школ и гимназий областного центра, которые будут читать стихи поэтов-юбиляров 2021 года.

Также в течение всей недели в основном здании библиотеки будет демонстрироваться тематическая выставка "Палесскае мястэчка Моталь" из цикла "Города и люди". Экспозиция создана на основе публикаций периодики, рассказывающих о самой большой деревне не только Брестской области, но и Беларуси.

В отделе литературы для детей и юношества (ул. Куйбышева, 32) сегодня откроется выставка "Это мы - это наша история", составленная из семейных фотографий читателей на фоне любимых мест Беларуси. Также в течение недели здесь будет демонстрироваться книжно-иллюстративная выставка "Беларусь. Родина. Единство". А 16 сентября для своих юных читателей библиотекари организуют патриотическую квиз-игру "Город, который объединяет. Брест". Участникам предложат сыграть в блиц, разгадать ребусы, больше узнать о достопримечательностях родного города и известных земляках.

Завершит Неделю народного единства 21 сентября образовательно-просветительский выставочный проект "Біблія на Берасцейшыне".-0-