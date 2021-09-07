7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неделя нулевого травматизма пройдет в Могилевской области с 13 по 17 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник областного управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Сергей Жигунов.

В этот период будут организованы дни охраны труда, семинары, круглые столы и горячие линии по вопросам соблюдения нанимателями требований законодательства об охране труда. Кроме того региональные мобильные группы посетят организации области, допустившие случаи травматизма в 2021 году.

Самым значимым мероприятием станет республиканская конференция "Охрана труда - забота общая", которая соберет около 200 участников со всей республики. Ее проведение запланировано на 16 и 17 сентября. В программе мероприятия - выставка спецодежды и средств индивидуальной защиты, обмен опытом в вопросах охраны труда, новые веяния в законодательстве, а также выступления представителей государственных структур, надзорных органов и частных организаций по вопросам производственного травматизма.

"Концепция нулевого травматизма - новый подход к организации профилактики в системе охраны труда, - отметил Сергей Жигунов. - Она объединяет безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. С каждым годом все больше предприятий Могилевской области принимает эту концепцию, что способствует снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости".-0-