Неделя рационального использования антибиотиков стартовала в Гомельской области

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Неделя рационального использования антибиотиков пройдет в Гомельской области по 17 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Кампания нацелена на повышение осведомленности людей о проблеме устойчивости инфекций к антибиотикам, а также применение передовых подходов, позволяющих не допустить ее дальнейшего развития. Аналогичные акции ежегодно проходят во всем мире в конце ноября.

Антибиотики активно применяют последние 70-80 лет. "С момента их открытия они стали одним из самых мощных средств в арсенале медиков и ветеринаров. Благодаря им удалось значительно снизить смертность от таких серьезных заболеваний, как воспаление легких, менингиты, послеоперационные воспаления, различные инфекционные болезни и многих других. Однако слишком частое и необоснованное их применение привело к возникновению новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к этим препаратам. Злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачиваются распространением опасных резистентных бактерий, вызывающих, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, пациентам требуются более дорогостоящее лечение и госпитализация. Нередко даже эти экстремальные меры не помогают спасти жизнь. В связи с этим эксперты ВОЗ призывают укрепить борьбу с лекарственной устойчивостью и не допускать злоупотребления антибактериальными препаратами", - рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Устойчивость к антибиотикам возникает в результате мутаций микроорганизмов. "По мере развития устойчивости эффективность лекарств постепенно снижается и в итоге теряется полностью. Микроорганизмы выживают и даже растут при наличии концентрации антибиотика, достаточной для уничтожения или подавления их роста при нормальных условиях", - уточнили специалисты.

Чтобы предотвратить распространение устойчивости к антибиотикам, специалисты советуют принимать антибактериальные лекарства только по назначению медработника, и только соблюдая рекомендации по их использованию. Также никогда не нужно давать свои антибактериальные лекарства другим, не использовать оставшиеся антибиотики. В санслужбе поясняют, что предупреждать заражение инфекцией важно при помощи своевременной вакцинации, правил личной гигиены, исключая тесный контакт с заболевшими.

"Каждый из нас может внести свой вклад в снижение резистентности к антибиотикам. И желательно, чтобы эти рекомендации и правила действовали не только эту неделю, а постоянно. От этого зависит жизнь и здоровье всего человечества", - подчеркнули в санслужбе.

В течение недели рационального использования антибиотиков будут работать прямые телефонные линии с 10.00 до 12.00. Так, консультацию врача-гигиениста можно получить по 13 ноября по телефону 8 (0232) 33-57-92. Врач-эпидемиолог ответит на вопросы 16 ноября по телефону 8 (0232) 50-74-16. Озвучить волнующую тему также можно врачу-бактериологу 16 и 17 ноября по телефону 8 (0232) 50-73-99.-0-