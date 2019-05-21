Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 мая 2019, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
Главное
Александр Лукашенко ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Президент
Медали II Европейских игр представили в Мирском замке
Спорт
Румас: для окончательного подсчета ущерба от некачественной нефти необходим еще месяц
Экономика
Время зажигать: уже в среду узнаем, какое название выбрали минчане самому красивому фонтану страны
Общество
Многодетные семьи в Беларуси будут стоять в очереди на жилье не больше года
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккеисты минского "Динамо" впервые с начала выступления в КХЛ сыграют в Кубке Салея
18:01 Спорт
Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады
17:55 В мире
Реконструкция кинотеатра "Победа" в Минске займет полтора-два года
17:51 Регионы
В Австрии будет сформировано переходное правительство
17:50 В мире
Проезд в минском трамвае №6 с 23 мая можно будет оплатить банковской картой
17:47 Регионы
"Заложивший" бомбу на станции метро "Малиновка" минчанин получил штраф в Br5,1 тыс.
17:44 Происшествия
Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе
17:38 Технологии
Белорусские школьники приняли участие в экологической инициативе программы "Футбол для дружбы"
17:38 Общество
В Могилевской области с начала посевной кампании возбуждено 14 уголовных дел
17:36 Регионы
Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК стал Серик Жумангарин
17:36 Экономика
Могилевская область и Австрия намерены развивать экономическое сотрудничество
17:18 Регионы
Страны ЕАЭС будут обмениваться в электронном формате данными для назначения пенсий
17:11 Общество
Неделя сирени в Ботаническом саду привлекла до 10 тыс. посетителей в день
17:03 Регионы
Все выпускники белорусских вузов по IT-специальностям в 2018 году получили распределение
17:00 Общество
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек
16:57 В мире
Использование хлорорганики в нефтедобыче необходимо полностью запретить - эксперт
16:50 Экономика
Делегация Минздрава участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения
16:50 Общество
В Минске пьяный водитель врезался в четыре машины и автобус
16:47 Происшествия
Последний звонок и встреча лета: яркие программы для школьников от Театра эстрады
16:45 Культура
ГАИ Гродненской области усилит контроль за мотоциклистами
16:34 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Детский отдых Детский отдых
Год малой родины Год малой родины
Посевная кампания Посевная кампания
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Неделя сирени в Ботаническом саду привлекла до 10 тыс. посетителей в день

Регионы 21.05.2019 | 17:03
В Ботаническом саду
В Ботаническом саду

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси во время Недели сирени с 14 по 19 мая ежедневно посещали до 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Пик посещений пришелся на выходные, когда в программе мероприятий были не только интересные встречи и экскурсии по сирингарию, но и музыкальный вечер 18 мая - "Сиреневый сад и огненная феерия на воде".

В сиреневом саду собрано более 250 сортов этого растения, в том числе 16 - собственной селекции. Полюбоваться красотой сиреневых кустов, насладиться их ароматом еще можно в течение этой недели, заверила заведующая сектором информационно-просветительской работы Елена Сокуренко. Более того, можно попасть на бесплатные тематические экскурсии по экспозиции сирени, а также рододендронов, которые только начинают цвести, 22 мая с 11.30 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. А 28 мая с 11.00 до 12.00 экскурсия пройдет уже только по экспозиции рододендронов.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Национальная академия наук
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Использование беспилотников в местах соревнований запрещено на время II Европейских игр
Благотворительные "Европейские забеги" #velcombegom проходят в Гродненской области с эстафетой "Пламя мира"
Подходы к финансированию инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся
Проезд в минском трамвае №6 с 23 мая можно будет оплатить банковской картой
19 Мая прошел Международный день воспалительных заболеваний кишечника
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по юго-западу Беларуси во второй половине дня
Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске
Представители 25 стран примут участие в XIV Белорусском международном медиафоруме
Выезд властей на места позволит быстро решать общественно значимые вопросы - Исаченко
БГТУ станет резидентом технопарка "Сколково"
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3142 BYN 2.316 BYN 2.318 BYN
USD
2.0759 BYN 2.075 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2154 BYN 3.212 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Все видео

Фотоновости

Велодром "Минск-Арены" - один из объектов II Европейских игр
Все фото

Инфографика

Билеты на II Европейские игры Церемония открытия - 21 июня, стадион "Динамо" - стоимость билета - Br150-300.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами
ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Дополнительные меры безопасности будут реализованы в Беларуси во время II Европейских игр
Политика
Фото из архива Улучшать качество работы местного самоуправления в Беларуси будут с учетом международного опыта
В белорусско-американских отношениях сотрудничество правоохранительных органов имеет особое значение - Шестаков
В Вене под председательством Беларуси открылась сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности
Экономика
Во время пресс-конференции Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси
Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК стал Серик Жумангарин
Использование хлорорганики в нефтедобыче необходимо полностью запретить - эксперт
Происшествия
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске пьяный водитель врезался в четыре машины и автобус
"Заложивший" бомбу на станции метро "Малиновка" минчанин получил штраф в Br5,1 тыс.
Попутчик украл у брестчанина в поезде более Br2,3 тыс.
Общество
"Велодром" - один из спортивных объектов II Европейских игр 2019 года Использование беспилотников в местах соревнований запрещено на время II Европейских игр
Белорусские школьники приняли участие в экологической инициативе программы "Футбол для дружбы"
Страны ЕАЭС будут обмениваться в электронном формате данными для назначения пенсий
Спорт
Эстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замке
Хоккеисты минского "Динамо" впервые с начала выступления в КХЛ сыграют в Кубке Салея
Дмитрий Дудик возглавил молодежную сборную Беларуси по хоккею, Александр Руммо - юниорскую, Дмитрий Шульга - юношескую
Технологии
Фото theworldnews.net Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе
Мобильное приложение по развитию навыков правильной артикуляции разрабатывают в Минске
Студенты БГУ разработали приложение для интерактивных уроков по физике
Культура
Фото из архива Книжная выставка о наследии Кирилла и Мефодия открылась в Национальной библиотеке
Последний звонок и встреча лета: яркие программы для школьников от Театра эстрады
Белорусские издания представят на книжной выставке в Полтаве
В мире
Фото УНН Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады
В Австрии будет сформировано переходное правительство
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек
Калейдоскоп
Фото Getty Images Как готовиться к экзаменам: 10 советов
Уникальная выставка экспонатов из "морского" мусора открылась в Торонто
ФОТОФАКТ: Кукуруза из-за жары превратилась в попкорн прямо в поле
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия