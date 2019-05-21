Неделя сирени в Ботаническом саду привлекла до 10 тыс. посетителей в день

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси во время Недели сирени с 14 по 19 мая ежедневно посещали до 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Пик посещений пришелся на выходные, когда в программе мероприятий были не только интересные встречи и экскурсии по сирингарию, но и музыкальный вечер 18 мая - "Сиреневый сад и огненная феерия на воде".

В сиреневом саду собрано более 250 сортов этого растения, в том числе 16 - собственной селекции. Полюбоваться красотой сиреневых кустов, насладиться их ароматом еще можно в течение этой недели, заверила заведующая сектором информационно-просветительской работы Елена Сокуренко. Более того, можно попасть на бесплатные тематические экскурсии по экспозиции сирени, а также рододендронов, которые только начинают цвести, 22 мая с 11.30 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. А 28 мая с 11.00 до 12.00 экскурсия пройдет уже только по экспозиции рододендронов.-0-