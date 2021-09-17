Неделя здоровья стартует в Гомельской области 20 сентября

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Неделя здоровья "Молодежь. Здоровье. Образ жизни" стартует в Гомельской области 20 сентября, сообщили БЕЛТА в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Традиционная неделя здоровья "Молодежь. Здоровье. Образ жизни" приурочена к началу нового учебного года. Она объединит специалистов Госсаннадзора, организаций здравоохранения, заинтересованных ведомств и общественных объединений. Главная цель - популяризация здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний среди молодежи, повышение уровня ее грамотности в вопросах здоровья, содействие формированию общественного мнения в пользу выбора здорового и активного образа жизни.

"Молодежь - это особая группа общества. Именно молодежь сегодня наиболее активная часть общества, ее важнейший культурный, интеллектуальный и профессиональный резерв, стратегический социальный ресурс, особо значимая социальная группа, от качества жизни и развития которой зависит будущее нашей страны. А здоровье - естественная и абсолютная жизненная ценность, бесценное достояние как для каждого человека, так и всего общества", - рассказали организаторы.

С 20 по 24 сентября пройдут круглые столы, конференции, семинары, в том числе в online-формате. Полезная информация будет максимально доступна подросткам и молодежи: от телефонных консультаций до постов в соцсетях. Формы работы самые разнообразные - уроки здоровья, викторины, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, дискуссии, тренинги, спортландии, выставки, демонстрация видеороликов и видеоматериалов, мультимедийных презентаций, акции, флешмобы и др.

Каждый день акцент будет сделан на определенную тематику. Так, в центре внимания 20 сентября - пирамида питания, 21 сентября - безопасная среда, 22 сентября - профилактика зависимости, 23 сентября - профилактика негативных явлений в молодежной среде, 24 сентября - двигательная активность.

Также будут работать телефонные прямые линии, по которым можно получить консультации специалистов.

Врачи по медицинской профилактике отдела общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ ответят на вопросы с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 33-57-24.

Психологи отдела общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ будут на связи ежедневно с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 33-57-24.

Психиатр-нарколог Гомельского областного наркологического диспансера - 22 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону (80232) 34-01-66.

Специалисты отделения гигиены детей и подростков Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ - с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 50-73-39.

Психиатр-нарколог Гомельской областной туберкулезной клинической больницы - 23 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 31-56-38.

Травматолог-ортопед Гомельской областной клинической больницы - 21 сентября с 14.00 до 16.00 по телефону (80232) 34-71-27.-0-