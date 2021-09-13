Неделю библиотек с квестами, выставками и акциями проведут в Новополоцке

13 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Неделя библиотек "Библиотека - мудрый дом души" пройдет с 13 по 17 сентября в Новополоцке. Она приурочена ко Дню библиотек Беларуси, который празднуют 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Централизованной библиотечной системе города.

Все библиотеки системы порадуют своих читателей праздничными мероприятиями: днями открытых дверей, разнообразными книжными выставками и акциями, просмотрами новой литературы, виртуальными путешествиями, концертами и квестами. Библиотека имени Якуба Коласа проводит по 20 сентября онлайн-конкурс "Селфи с любимой книгой". "Центральная библиотека имени Владимира Маяковского приглашает жителей города 15 сентября на видеокруиз "#МаЯковкаПриглашает!", ретро-выставку редких книг. Посетителей еще ждет книжная лотерея и литературная игра", - рассказали организаторы.

Также 15 сентября детские библиотеки для своих юных читателей проведут яркую и увлекательную программу мероприятий, пройдет подведение итогов конкурсов летних чтений. "Библиотека-филиал №8 (микрорайон Боровуха) проведет библиодесант в детский сад №37 "Сказочное разноцветье". Каждый день Недели библиотек - это захватывающее и незабываемое событие, открывающее новое окно в мир литературы. Завершится она празднованием Дня народного единства "Вместе мы - Беларусь!", - добавили в библиотечной системе Новополоцка.-0-