Неделю детской и юношеской книги могилевские библиотеки проведут онлайн

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционную неделю детской и юношеской книги могилевские библиотеки в этот раз проведут онлайн. Площадками для мероприятий станут Instagram-аккаунты библиотек и сайт учреждения культуры "Централизованная система государственных публичных библиотек г.Могилева". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая отделом библиотечного маркетинга Могилевской центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"Неделя детской и юношеской книги в наших библиотеках - традиционное мероприятие. И чтобы в этом году марафон состоялся, мы перенесли его в интернет. Так у всех наших читателей будет возможность поучаствовать в интерактивах, - подчеркнула Елена Шепелева. - Для каждого дня мы придумали свою тематику и программу. Это будут мастер-классы, онлайн-чтение сказок, флешмобы и встречи с писателями".

Сегодня юных читателей будут ждать встречи с писателями. "В 11.00 в прямой эфир из своего Instagram-аккаунта выйдет детский писатель и сказочник Валентин Постников. А в 15.00 со зрителями и слушателями пообщается могилевская детская писательница Жанна Миус. Трансляция будет проходить из аккаунта детской библиотеки имени А.С.Пушкина", - поделилась Елена Шепелева.

1 апреля, по традиции, будет посвящено Дню смеха. В этот день для юных читателей в аккаунте библиотеки имени М.Ю.Лермонтова пройдет "Конкурс на лучшего враля". На следующий день, 2 апреля, библиотеки по всему миру будут отмечать день рождения знаменитого писателя Г.Х.Андерсена. "Ребят и их родителей ждут интерактивные чтения сказок Андерсона. Чтобы самым маленьким слушателям не стало скучно, их ждут разнообразные игры и конкурсы. Все это будет проходить в Instagram-аккаунте библиотеки имени Я.Купалы".

На 3 апреля запланирован день творчества: каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению весенних цветов и вертелок-вертушек. Прямой эфир будет организован на странице библиотеки имени И.П.Шамякина.

В предпоследний день книжной недели пройдет мультмарафон. На сайте Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева можно будет посмотреть разнообразные мультфильмы, снятые по мотивам русской и зарубежной литературы.

"Кроме этого, мы планируем запустить флешмоб. Все ребята смогут сделать оригинальную фотографию с книгой и прислать нам. Позже мы разместим их на сайте, где проведем голосование. Авторы лучших фотографий получат памятные призы от сети публичных библиотек города", - рассказала Елена Шепелева.-0-