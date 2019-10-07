Неделю вежливости на дорогах проводят в Гродно

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акция "Неделя вежливости на дорогах" стартовала сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Предлагаем всем участникам дорожного движения хотя бы в течение недели сосредоточиться на выполнении нескольких правил, способных сделать нашу жизнь комфортней и безопасней. Надеемся, что подобный подход войдет в привычку", - отметили организаторы - областная Госавтоинспекция и портал "АвтоГродно". В частности, водителям предлагают днем ездить с включенным светом фар, не забывать пользоваться указателями поворотов, быть вежливыми и пропускать другие авто при перестроении. Обращается внимание и на рациональное использование места на парковке. Пешеходов же просят быть внимательными и вежливыми по отношению к водителям при переходе дороги.

Автомобилистов Гродно приглашают также присоединиться к благотворительному автопробегу 12 октября. Его участники передадут канцелярские предметы, средства гигиены одному из детских домов области. Представители автоклубов Гродно проедут колонной по улицам города и тем самым закроют летний сезон.-0-