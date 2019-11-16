Недопустимо, чтобы наблюдатель был провокатором, накалял обстановку на участке - мнение

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Недопустимо, чтобы наблюдатель был провокатором, накалял обстановку на участке. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси брестчанка Наталья Новикова.

Наталья Новикова следит за ходом досрочного голосования на участке №43 Брестского-Пограничного избирательного округа №4, где на депутатский мандат претендуют пять кандидатов. Она отметила, что с места размещения наблюдателей хорошо видна и работа комиссии, и действия избирателей, в том числе в поле зрения ящики для голосования.

"Наблюдатель следит за общим состоянием дел на избирательном участке, ходом голосования, выдачей бюллетеней. Он ни в коем случае не должен вмешиваться в процесс. Его основная задача - наблюдать, чтобы голосование проходило в соответствии с законом. Недопустимо, чтобы наблюдатель был провокатором, накалял обстановку на участке. Его позиция должна быть нейтральной, а поведение максимально корректным", - сказала собеседница.

Избирательный участок, за которым она наблюдает в эти дни, располагается в гимназии №6 в Южном микрорайоне Бреста. По ее словам, местные жители проявляют активность. "Особенно высокой она была в четверг, сегодня люди тоже идут: молодые, среднего возраста, пожилые граждане, приходят проголосовать целыми семьями. Обстановка дружелюбная. Члены комиссии доброжелательны, многих избирателей знают в лицо. Все спокойно, без эксцессов, возникающие вопросы решаются на месте в штатном режиме", - подчеркнула наблюдатель.

В Брестской области в депутаты парламента баллотируются 66 кандидатов, образовано 16 избирательных округов, 911 участков, досрочное голосование проводится на 876 из них. Еще 35 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, откроются в день выборов, 17 ноября.-0-