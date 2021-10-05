Недостроенный музей техники под Гродно выставили на аукцион

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Недостроенный музей техники под Гродно продадут на аукционе. Информация об этом размещена на портале Гродненского государственного историко-археологического музея, сообщает БЕЛТА.

Аукцион состоится 8 ноября. Объект находится неподалеку от Гродно, рядом с деревнями Гневенщина и Коробчицы.

Лот представляет собой незавершенное законсервированное капитальное строение наружной площадью около 2,9 тыс. кв.м. Фундамент бетонный. Готовность 6%. Строительство началось в 2013 году. В свое время здесь планировали разместить музей техники.

Начальная цена аукциона чуть более Br200 тыс. Использовать участок площадью около 2 га можно для строительства и обслуживания объектов туризма и отдыха или в случае завершения строительства - под объекты сельхозназначения.

Продавец - Гродненский государственный историко-археологический музей. Организатор аукциона - комитет государственного имущества Гродненского облисполкома.-0-