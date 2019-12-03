"Негневичи": достойные результаты труда

Самое крупное сельхозпредприятие Новогрудского района СПК "Негневичи" ежегодно сохраняет свои лидирующие позиции благодаря слаженному труду и профессионализму работников, а также неудержимому стремлению идти в ногу со временем. Поэтому механизаторы, операторы машинного доения, животноводы и агрономы предприятия уже, можно сказать, привыкли к наградам.

Предпосылки роста

Общая площадь угодий одного из флагманов сельхозпредприятий Гродненской области СПК "Негневичи" Новогрудского района составляет 10 947 гектаров, площадь пашни – 7 611. "В 2013 году, после объединения с соседним хозяйством СПК "Авангард-Агро", наше сельхозпредприятие приросло практически в два раза, – рассказал председатель СПК "Негневичи" Юрий Куцко. – Сегодня в составе кооператива насчитывается 13 животноводческих ферм, в числе которых пять молочно-товарных (на четырех фермах производится молоко высшего качества – сорта "экстра") и одна свиноводческая, два производственных участка и две мехмастерские".

Как отметил Юрий Георгиевич, на данный момент в СПК 7400 голов крупного рогатого скота. Из них 2793 дойные коровы. В планах на следующий год – уже 3000 дойного стада. "Если за 2018 год мы надоили 6 200 килограммов, то к концу 2019 года должны выйти на семитысячный рубеж. И я думаю, что все предпосылки для этого у нас есть. Также и в свиноводческой отрасли. В СПК 4200 голов свиней. В прошлом году мы получили 954 тонны валового привеса, в этом планируем 1020-1030 тонн. Если в прошлом году получили 643 грамма суточного привеса, то в этом стремимся к 655", – подчеркнул председатель.

В Негневичах немало поводов для гордости. К примеру, СПК по производственным показателям – лидер нынешнего года среди хозяйств Новогрудского района. В этом году труженики получили по 59 центнеров с гектара зерновых, 700 центнеров – сахарной свеклы, 42,6 – рапса, в пределах 28 тысяч тонн планируется получить корнеплодов и 6200-7000 килограммов молока от коровы.

Конечно, высокие показатели сказываются и на реализации продукции, естественно, на прибыли. "За 2018 год мы получили 3 миллиона 287 тысяч рублей, – сказал Юрий Георгиевич. – За 2019-й планируем в пределах 3,5 миллиона. Чистая прибыль в прошлом году составила 2 миллиона 624 тысячи, в нынешнем, думаю, будет 3 миллиона. Также есть предпосылки для роста уровня рентабельности с 14,5% до 16–17%".

Коллектив профессионалов

Главный агроном СПК "Негневичи" Денис Салим

Добросовестный труд работников отражается и на их заработной плате. Она одна из самых высоких среди сельхозпредприятий района. Так, за прошлый год средняя зарплата составила 687 рублей. К концу нынешнего СПК планирует выйти в тысячу белорусских рублей по хозяйству. Также созданы и комфортные жилищные условия. К примеру, всех молодых специалистов, приезжающих в Негневичи, сразу обеспечивают жильем. Поэтому и неудивительно, что многие из них в дальнейшем остаются в СПК, заводят семьи и строят карьеру.

"В хозяйстве сложился крепкий коллектив высокопрофессиональных специалистов, готовых работать на результат, – подчеркивает председатель. – Кого-то отдельно выделить невозможно, потому что за высокими показателями в животноводстве и растениеводстве стоит каждодневный труд простых работников. Радует и то, что наши сотрудники не замкнулись в своей сфере, а продолжают учиться новому, перенимают опыт хозяйств соседних городов и стран. Часто посещают семинары, профессиональные выставки, знакомятся с новинками в своей области, изучают технологии, которые можно внедрить на родной земле".

Культура земледелия

Во время нашего путешествия по сельскозяйственному производственному кооперативу мы узнали и секреты ежегодного получения высоких урожаев негневичскими тружениками.

"В этом году результат жатвы у нас тоже выше, чем в предыдущем, – с гордостью отмечает главный агроном СПК "Негневичи" Денис Сасим, показывая вверенные ему угодья. – На 9 центнеров с гектара выше урожайность по зерну и на 10 центнеров с гектара – по озимому рапсу. В чем секрет? Регулярно закупаем новейшую технику, самоходный опрыскиватель, например. В этом году впервые применили в выращивании сахарной свеклы новую систему канвиза-смарт, предусматривающую использование определенных гибридов и гербицидов. Применяется и канадская технология посева по стерне: порядка тысячи гектаров без применения пахоты. Своевременно проводим мероприятия по защите растений, используем качественные семена, соблюдаем высокую культуру земледелия. Но, конечно, все это становится возможным благодаря самоотверженной работе наших людей".

Инвестиции в будущее

Оператор по выращиванию молодняка Галина Тур

То, что СПК идет в ногу со временем, ярко демонстрирует и современная реконструкция ферм. Одно из новшеств – навесы для телят, которые начали строить с 2018 года на всех молочно-товарных комплексах СПК.

"Здоровый молодняк – это в будущем качественное молоко и мясо, – уверен заместитель председателя СПК "Негневичи" по животноводству Николай Караневский. – Всего у нас в хозяйстве 7 таких навесов, предназначенных для комфортных условий содержания телят. В МТФ "Лозки" навес одновременного боксового содержания на 140 голов".

"Технология такая. Родился теленок в здании для сухостойных коров, мы его переводим сюда, в отдельный бокс, на два месяца, – поясняет Николай Павлович. – Потом – в другие фермы на доращивание. Телятам здесь очень хорошо, влаги и жары нет. Бетонное основание отсутствует. Внизу песок. Наверх насыпается соломка, опилки, кострица. Всегда сухо и аккуратно. И радует, что используется помещение круглый год".

Оценила новшество и оператор по выращиванию молодняка Галина Тур. Женщина 32 года заботится о телятах, поэтому переживает за здоровье каждого из них. "Когда вместе были и коровы, и телята, некомфортно было и тем и другим. А здесь и инфекций нет, и солнце светит, и тепло, и свежий воздух. Телята ведь как детки. У всех разные характеры", – гладя телочку Ромашку, говорит Галина Викторовна.

Есть в "Лозках" и помещение для коров-декретниц, или, говоря научным языком, помещение для сухостоя, которое оборудовали тентовой крышей. Кстати, несмотря на все плюсы, цена ее в два раза ниже, чем у железобетонной.

Планы

Известно, что в сельском хозяйстве строить планы сложно. Но в руках, привыкших к труду, любое дело спорится. "Ежегодно в декабре собираемся вместе (агрономическая, инженерная, зоотехническая службы) и обсуждаем планы на следующий год. И всегда уверены в одном: мы не остановимся на достигнутых результатах. Всегда будем стремиться к большему/", – подытожил председатель СПК "Негневичи" Юрий Куцко.

Виктория АПАНАСЕНОК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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