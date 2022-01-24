Неиспользование кассового оборудования выявила налоговая в торговых объектах Могилевской области

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ряд нарушений в работе магазинов с дешевыми товарами выявила налоговая в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Как показывает практика контрольной работы, сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка является одним из основных источников выплаты заработной платы "в конвертах". В связи с этим налоговыми органами при проведении мониторингов особое внимание уделяется пресечению допускаемых плательщиками нарушений порядка приема средств платежа при реализации товаров и услуг за наличный расчет", - отметили в пресс-центре.

Так, инспекцией МНС по Быховскому району в ноябре 2021 года проведены мониторинги торговых объектов двух организаций, реализующих одежду и обувь под маркой "дешевых товаров". Во время проверок было установлено нарушение порядка приема средств платежа без использования кассового оборудования при реализации товаров за наличный расчет, нарушение порядка использования кассового оборудования. Кроме того, в одном из торговых объектов установлено наличие наемного работника, который привлекался к работе в качестве продавца без оформления трудовых отношений.

Инспекцией МНС по Горецкому району в ноябре прошлого года был проведен мониторинг торгового объекта, реализовывавшего одежду и обувь под маркой "дешевых товаров", где также не использовался кассовый аппарат при продаже товаров за наличный расчет. "Данное правонарушение было зафиксировано повторно, в связи с чем налоговым органом принято решение о применении в установленном законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет по статье 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в сумме Br870", - отметили в инспекции.

За 2021 год инспекциями МНС Могилевской области было проведено 90 мониторингов субъектов хозяйствования, во время которых выявлены многочисленные нарушения, в отдельных случаях - повторно. По результатам проведенных проверок сумма добровольно уплаченного субъектами подоходного налога с физических лиц составила более Br1,3 тыс.-0-