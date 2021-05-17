Неиспользуемое здание библиотеки в Брестской области выросло в цене на торгах почти в 700 раз

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена продажи неиспользуемого здания библиотеки в д.Новая Мышь Барановичского района возросла в 693 раза и составила Br20,1 тыс. На торги было зарегистрировано восемь участников, количество шагов превысило 4,6 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Начальная цена здания составила одну базовую величину (Br29). Покупателем стал индивидуальный предприниматель из Барановичей, который планирует открыть в здании магазин или пункт общественного питания.

В этот же день на подобных торгах продано здание сельского Дома культуры, расположенное в д.Малая Своротва Барановичского района, по увеличенной на 5% начальной цене - за Br91,35.

С подробной информацией об объектах, условиях участия можно ознакомиться на сайтах Госкомимущества, Брестского облисполкома и ЭТП "БУТБ-Имущество".

Получить консультацию специалистов комитета "Брестоблимущество" можно по телефонам (0162) 21-11-99, 20-87-85, 21-19-82.

Получить консультацию о прохождении аккредитации и участия в электронных торгах можно, позвонив по номерам телефонов специалистам Белорусской универсальной товарной биржи (017) 309-37-44, 309-32-09, 309-32-49, +375 (29) 198-78-19.-0-