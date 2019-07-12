Неиспользуемую госнедвижимость в Минской области можно купить под жилье на аукционах

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Минской области планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи на аукционных торгах более 100 неиспользуемых объектов госсобственности. Часть из них предлагается приобрести с возможностью перевода в жилые помещения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

На проводимых комитетом торгах уже сейчас можно купить более 20 таких объектов, расположенных в столичном регионе. Площадь большей части из них позволяет создать собственную усадьбу.

В пресс-службе обращают внимание, что законодательство устанавливает гибкий механизм понижения начальной цены объектов госсобственности. Так по ряду объектов начальная цена их продажи уже понижена на 80%.

Аукционные торги являются открытыми. Принять участие в них или присутствовать при их проведении может любой желающий. Более подробную информацию можно узнать на сайте Государственного комитета по имуществу и у продавцов.-0-