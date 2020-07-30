Некачественное детское печенье обнаружили в торговой сети Могилева

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественное детское мультизлаковое печенье "ФрутоНяня" обнаружили в одной из торговых сетей Могилева, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"В продаже было обнаружено печенье растворимое мультизлаковое, обогащенное витаминами и минеральными веществами, торговой марки "ФрутоНяня" (РФ). Оно предназначается для питания детей раннего возраста, - сообщили в инспекции. - По результатам проверок установлено, что печенье не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: нарушения выявлены как в составе продукта, так и в его маркировке".

Изготовителем заявлено содержание витамина С в 100 г печенья в количестве 25 мг. По факту было установлено, что аскорбиновой кислоты содержится почти в три раза меньше: всего 8,60 мг на 100 г продукта. Как отметили в инспекции, такое несоответствие вводит в заблуждение потребителей относительно пищевой ценности продукта.

По результатам проверки реализация печенья запрещена, импортерам выдано предписание об изъятии его из обращения. Эту продукцию Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси.-0-