Некачественное мороженое обнаружили в торговых объектах Могилева

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественное мороженое российского производства обнаружили в торговых сетях Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Обнаруженная продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. "Контролю было подвергнуто мороженое с маркировкой "Нежная прохлада" с клубничным наполнителем и наполнителем из киви, мороженое с маркировкой "Фабрика грез" с ароматом ванили с фруктово-ягодным наполнителем "Клубничный", фруктовый лед двухслойный с ароматом апельсина и маракуйи торговой марки Snackup", - отметили в инспекции.

По результатам испытаний установлено, что в составе пищевых продуктов найдены синтетические красители азорубин Е122, понсо 4R Е124, тартразин Е102, не заявленные изготовителем в маркировке. На упаковке отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей", - подчеркнули специалисты. - При производстве фруктового льда с ароматом апельсина и маракуйи торговой марки Snackup применяли краситель "фрутокол синий" (экстракт спирулины), который отсутствует в перечне пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции".

По результатам проверок реализация мороженого и фруктового льда запрещена. Импортерам выданы предписания об организации изъятия их из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси этой продукции, прекратил действие декларации о соответствии. Продукция внесена в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению в Беларуси.-0-