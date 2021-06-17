Некачественную детскую обувь продавали в Могилеве

17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную детскую обувь обнаружили в продаже у одного из индивидуальных предпринимателей Могилева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в продаже были обнаружены полуботинки фирмы "Том.Miki" для детей ясельной группы (производство Китай), полуботинки для маленьких детей фирмы "Калория" и "М.Мичи" (производство Китай и Российская Федерация) с нарушением технических требований.

"По результатам исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по безопасности: применение в обуви для детей ясельного возраста и в малодетской обуви недопустимой подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% - фактически материал подкладки в носочной части 100% полиэстер", - отметили в Госстандарте.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-