Некачественную халву обнаружили в продаже в Могилеве

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные сладости обнаружили в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
"Некачественная подсолнечная халва с какао (производство - Украина) обнаружена во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей областного центра", - отметили специалисты.
По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по безопасности - превышению допустимого уровня содержания токсичного элемента кадмия. Фактическое содержание кадмия составило 0,20 мг/кг, при допустимом уровне не более 0,1 мг/кг (превышено в 2 раза).
Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-