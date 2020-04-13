Некачественную импортную детскую одежду выявили в Гомельской области

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговых объектах области детскую одежду, которая не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт региональной инспекции.

В некоторых наименованиях детской одежды не соответствовал требованиям показатель воздухопроницаемости, регламентированный для материалов с полиуретановыми нитями. Отклонения от нормы зафиксированы в брюках для девочек с маркировкой Lemon (изготовитель Lemon Fashion, Польша, страна производства - Китай), а также в брюках для мальчиков торговой марки Coccodrillo (изготовитель CDRL S.A., Польша, страна производства - Китай).

Специалисты напомнили, что одежда для детей по своей конструкции и физико-гигиеническим показателям материалов должна соответствовать возрастным анатомо-физиологическим особенностям. И воздухопроницаемость в числе важных критериев. "Под одеждой вокруг тела ребенка создается искусственный микроклимат, который значительно отличается от климата внешней среды. Детская одежда должна обеспечивать потерю тепла организма и способствовать сохранению постоянной температуры тела. Это облегчает терморегуляторную функцию кожи и нормализует газообмен через кожные покровы", - отметили в инспекции.

Названные наименования одежды для детей запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси. Информация о запрещенной продукции размещена в соответствующем реестре.

Специалисты просят покупателей, которые обнаружат некачественные товары в торговой сети, сообщать об этом по телефону 8 (0232) 20-03-77.-0-