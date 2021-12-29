Некачественные гирлянды обнаружили в продаже в Могилевской области

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в одном из крупных ретейлов обнаружили в продаже некачественные гирлянды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки одной крупной торговой сети в продаже была обнаружена опасная продукция. Это гирлянды с маркировкой Miland - штора с 72 лампами с теплым белым светом, гирлянда-занавес с 80 лампами с белым светом и 8 режимами и гирлянда-сеть с 192 лампами теплого белого света. Все обнаруженные гирлянды китайского производства", - рассказали специалисты.

По результатам проверки установлено, что при эксплуатации продукции существует риск при подключении и (или) монтаже. "Детали гирлянд, выполняющие функции дополнительной или усиленной изоляции, не закреплены. Соединения проводов в месте пайки к выводу лампы при испытании растягивающим усилием обрываются после первого приложения силы. Открыт доступ к токоведущим частям. Кроме того, не обеспечен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению", - отметили в Госстандарте.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.-0-