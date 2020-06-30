Некачественные конфеты и пирожные обнаружили в продаже в Бобруйске

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта обнаружили в продаже в Бобруйске некачественные конфеты и пирожные российского производства. Сладости не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. Об этом БЕЛТА сообщили в региональной инспекции.

"По результатам испытаний было установлено, что в составе пищевого продукта "Подушечка фруктовая в сахаре" найдены синтетические красители понсо 4R Е124, тартразин Е102, солнечный закат Е110, не заявленные изготовителем в маркировке. Кроме того, на упаковке отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей", - отметили в инспекции.

В пирожном заварном "Эклер со сливками" найдено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки и завышенное содержание количества дрожжей. "Фактическое количество дрожжей составило 55 КОЕ/г при допустимом уровне не более 50 КОЕ/ г продукта, обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г продукта, что не допускается", - рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В российских изделиях нашли недопустимую пищевую добавку - консервант бензойной кислоты. В маркировке продукта тоже установлены нарушения: отсутствует обязательная информация о наличии в составе пищевой добавки - сорбиновой кислоты.

По результатам проверки реализация карамели "Подушечка фруктовая в сахаре" и пирожного заварного "Эклер со сливками" запрещена. Импортеру выданы предписания об организации изъятия их из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси этой продукции, прекратил действие декларации о соответствии.

Продукция внесена в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению в Беларуси.-0-