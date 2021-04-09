Некачественные мясные консервы продавали в Могилеве

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные мясные консервы были обнаружены в продаже у одного из индивидуальных предпринимателей в Могилеве, сообщили корреспонденту в областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки были обнаружены консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная "Люкс" в жестяной банке (изготовитель - российское ООО "МПК "ПОТАНИНО"), маркировка которых вводит в заблуждение потребителя относительно содержимого.

"Установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки". Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке упаковки, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать продукт по наименованию", - отметили специалисты.

По результатам органолептической оценки установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.

Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта запретили ИП реализовывать эту продукцию.-0-