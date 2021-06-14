Некачественные пищевые уксусы обнаружили в продаже в Могилеве

14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные пищевые уксусы были обнаружены в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В результате проверки крупной торговой сети была обнаружена опасная продукция: уксус пищевой рисовый красный "Для салата" торговой марки Sensoy Premium (производство РФ), уксус рисовый красный торговой марки SanBonsai (Китай), уксус пищевой рисовый "Красный" торговой марки SanBonsai (РФ).

По результатам исследований установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

"При производстве уксусов применялся заявленный производителями в маркировке краситель "красный свекольный", недопустимый для использования при производстве данного вида продукции. В маркировке уксуса пищевого рисового "Красный" торговой марки SanBonsai отсутствуют слова "дата изготовления" или место нанесения этой даты на потребительскую упаковку", - отметили в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-