9 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные сладости обнаружили в продаже в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественные сладости - суфле-маршмеллоу торгового знака Haribo - были обнаружены во время проверки одного из крупных ритейлов. "Это шамеллоус "Барбекю" и "Цветные трубочки" и мини-суфле-маршмеллоу производства Бельгии", - отметили специалисты.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве пищевой продукции использовались пищевые добавки (подсластители сорбитовый сироп, сорбитол) совместно с сахаром при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-