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16 октября 2019, 17:15

Некачественный капремонт и проблемы с парковкой - Прима провел прием граждан в Первомайском районе Минска

Виталий Прима во время приема граждан
Виталий Прима во время приема граждан

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима провел сегодня прием граждан в администрации Первомайского района столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди поднимают типовые вопросы, которые их интересуют в повседневной жизни, - прокомментировал Виталий Прима. - В первую очередь это вопросы ЖКХ, много обращений, связанных со строительством. Во время таких приемов необходимо не только понять суть проблемы, но и ее первопричины, посмотреть, как они решались на уровне администраций города, определить возможные пути решения вместе со специалистами служб".

На приеме помощник Президента старался выслушать обе стороны: и позицию гражданина, и местных властей. Большой резонанс вызвал вопрос с капремонтом домов №18, 20, 22 по улице Калинина, продолжающимся с 2015 года. Инициативная группа жильцов жалуется на низкое качество работ. В одних инстанциях утверждают, что дом сдан, из вторых структур приходят официальные ответы, что нет. Страдают жильцы. По их словам, домам по 60 лет, в обновлении и ремонте нуждается система отопления - с 2015 года произошло семь аварий. Однако этот вид работ не включен в проект капремонта с целью экономии. Как вариант устранения проблем с ремонтом жители предлагают материальное возмещение за низкокачественные материалы и брак.

На приеме Людмила Макаревич
На приеме Людмила Макаревич

На этом вопросы проблемных домов на Калинина не заканчиваются. После того как по соседству возник новый дом, обострилась проблема с парковкой. В новом здании разместились офисы, их работники занимают места у жилых домов, возле которых к тому же нет бордюров. Во дворе есть участки, где пешеходы перемещаются в зоне движения автомобилей с шести направлений.

Виталий Прима поручил проконтролировать выполнение графиков работ по капитальному ремонту, разобраться с недочетами, проработать вопросы ограничения движения и оборудовать тротуары.

С предложениями по поводу парковок к инспектору по Минску обратились представители ООО "Белспецавтоэвакуация". В компании разработали инновационный продукт для электронного учета неэксплуатируемых транспортных средств. База данных поможет внедрить в столице единый информационный подход. Виталию Приме такая инициатива понравилась, однако окончательное решение остается за городскими властями.

Заложником проблемной парковки на землях общественного пользования стала жительница Ленинского района. Администрация района выдала разрешение на установку шлагбаума на въезд во двор, после чего с каждого члена товарищества собственников стали списываться целевые взносы на его обустройство и содержание. Женщина считает, что такие меры являются нарушением законодательства, а платную услугу - навязанной. По ее мнению, проблема кроется и в незаконных действиях председателя ТС. Виталий Прима распорядился подготовить руководству администрации решение о конфликтной ситуации, а также проконтролировать работу товарищества собственников.

Всего за время приема поступило 16 вопросов. Обсуждались в том числе темы раздела земельных участков и перенесения их границ, предоставления льгот по оплате ЖКУ, лишения родительских прав, проблемы долгостроев.

По словам Виталия Примы, практика показывает, что одномоментно решить проблему во время приема невозможно. Бывают случаи, когда некоторые вопросы рассматриваются повторно по два-три раза. "Есть некоторые вопросы, по которым существуют различные мнения о применении законов. Наша задача - выработать единую точку зрения и определиться с вариантом решения проблемы либо внести предложения на законодательном уровне, как такую проблему можно решить", - заключил помощник Президента - инспектор по Минску.-0-

Фото Сергея Шелега

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