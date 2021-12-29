29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественный стиральный порошок изъяли из продажи в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки крупной торговой сети в продаже был обнаружен некачественный стиральный порошок маркировки LaundryTime российского производства", - рассказали специалисты.

По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует обязательным требованиям, которые предъявляются в Беларуси к стиральным моющим средствам. Специалисты установили, что показатель моющей способности при норме не менее 85% составил всего 5,1%.

Также в продаже было обнаружено еще одно некачественное стиральное средство - жидкий гель Sorti Color. "В маркировке этого геля было указано, что это средство для стирки с пониженным пенообразованием и подходит для стиральных машин. Однако установлено, что оно не может использоваться в стиральных машинах с фронтальной загрузкой: при норме пенообразующей способности не более 180 мм она составила более 230 мм. Это не только вводит в заблуждение потребителей, но и не исключает опасности при применении порошка в стиральных машинах", - подчеркнули в Госстандарте.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой бытовой химии на территории страны.-0-