Некоторые наблюдатели целенаправленно провоцировали комиссии - председатель окружного избиркома

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В поведении некоторых наблюдателей было заметно, что они целенаправленно провоцировали членов комиссий. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель окружной избирательной комиссии Витебского-Чкаловского избирательного округа №18 Светлана Дорощенко.

Председатель комиссии рассказала об инциденте на участке №51 в Витебске. Здесь лишили аккредитации за нетактичное поведение доверенное лицо одного из кандидатов. "Мужчина перемещался по участку, подходил во время голосования к урне, чем мешал избирателям, трогал пломбу на урне. На неоднократные замечания не реагировал и говорил, что он на это имеет право", - отметила председатель комиссии. Когда в очередной раз мужчина начал себя вызывающе вести, записывать без разрешения все на видео, его удалили по решению комиссии. После инцидента мужчина перешел на участок №50 и там уже вел себя пристойно, наблюдал за подсчетом голосов без каких-либо провокаций. "На участках некоторые наблюдатели мешали работать. Было заметно, что они целенаправленно провоцировали", - сказала Светлана Дорощенко.

Еще троих наблюдателей удалили в Витебске и Новополоцке. Двух - на участке для голосования №69 в областном центре за видеосъемку при подсчете голосов, выкрикивании оскорблений в адрес комиссии и учреждения. За ведение видеосъемки при подсчете голосов удалили и наблюдателя на участке №19 в Новополоцке.-0-