Некоторые троллейбусы и автобусы в Минске с 24 ноября изменят маршруты

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусные маршруты №№29, 37, 46 и автобусные №№73 и 163 с 24 ноября поменяют направление движения в Минске, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Корректировки вызваны изменением организации дорожного движения на улице Мясникова. Теперь троллейбусные маршруты №№29, 37, 46 будут проходить по улице Немига до площади Франтишка Богушевича и обратно. Им также будут присвоены новые наименования: №29 "ДС Калиновского - ст.м.Пл.Ф.Богушевича", №37 "ДС Уручье-4 - ст.м."Пл.Ф.Богушевича", №46 "ДС Зеленый Луг-7 - ст.м."Пл.Ф.Богушевича".

Также произошли изменения в автобусных маршрутах №№73 и 163. Их движение со стороны проспекта Победителей будет организовано по улицам Немига, Клары Цеткин, Московской. В обратном направлении - без корректировок.

"Из этих троллейбусных и автобусных маршрутов исключаются остановочные пункты "Сендайский сквер" и "Пл.Мясникова", - обратили внимание в "Минсктрансе".-0-