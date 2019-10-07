Некоторые выходы со станций метро "Могилевская" и "Фрунзенская" закрывают на ремонт

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые выходы со станций "Могилевская" и "Фрунзенская" закрывают на ремонт, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

С 7 по 19 октября будет частично закрыт выход №3-1 станции "Могилевская" (в сторону ул.Ангарской). Здесь проведут ремонт пригласительной площадки.

С 8 по 31 октября полностью закроют на ремонт выход №4-2 станции "Фрунзенская" (в сторону факультета журналистики БГУ).

"Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - добавили в метрополитене.-0-