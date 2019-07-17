Некоторые выходы со станций метро "Октябрьская" и "Восток" закроют на ремонт

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два выхода со станции "Восток" и один с "Октябрьской" закроют из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Для ремонта облицовки стен, парапета и ступеней закроют два выхода со станции метро "Восток". Выход №2-2 будет недоступен с 17 по 27 июля, выход №4-2 - с 22 июля по 2 августа.
Ремонт основания ногоочистительных решеток организуют на выходе №2-2 со станции "Октябрьская" с 18 по 27 июля.
"Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в метрополитене.-0-
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