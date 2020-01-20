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20 января 2020, 11:57

"Некоторых госпитализировали прямо с работы": в Минской области прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирает 41 млн человек. Это самая распространенная причина смертности - более чем в 70% всех случаев. В основном это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические болезни легких и диабет. Самый действенный способ борьбы с ними - профилактика: отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, регулярные медицинские обследования и наблюдение у врача. Готовы ли белорусы менять свои привычки, насколько внимательно они относятся к здоровью и каких основных правил нужно придерживаться, чтобы жизнь была долгой и насыщенной? Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-

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акция болезни Минская область
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