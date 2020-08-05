Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны - в Могилевской области проходит досрочное голосование

5 августа, Круглянский район /Корр. БЕЛТА/. Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны, ведь от нашего выбора зависит не только наша жизнь, но и будущее детей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мама Татьяна Рылькова во время досрочного голосования на одном из избирательных участков в городе Круглое Могилевской области.

"Выборы Президента страны - важный этап в жизни государства. Потому что от нашего выбора зависит не только наша с вами жизнь, но и будущее наших детей. И к этому нельзя оставаться равнодушным. В основной день голосования, а это воскресенье, мы с семьей едем к свекрови, это наша традиция, поэтому пришла голосовать досрочно", - отметила женщина.

На избирательный участок №4 Татьяна Рылькова пришла вместе с детьми Ваней, Женей и Верой. Мама уверена, что так она подает хороший пример своим детям. "Воспитание детей - процесс сложный. И многие вещи им можно показать только личным примером. Поэтому мы пришли сюда почти всем семейством - сыновья помогут мне сегодня голосовать. Они еще многого не понимают, но им интересен сам процесс - зайти со мной в кабинку, опустить бюллетень в урну. Пока они маленькие, процесс голосования для них - приключение, но со временем это трансформируется в осознанное понимание того, что нельзя быть безразличным к судьбе своей страны, - рассказала женщина. - Приятно, что на избирательном участке нас встречают с улыбкой, хорошим настроением. Хоть голосование сейчас идет досрочное, но уже чувствуется атмосфера праздника".

В первый день досрочного голосования на этом избирательном участке свой голос отдал 41 человек. "В досрочном голосовании принимают участие те, кто собирается уезжать в выходные - сейчас лето, и свободное время люди часто проводят вне города. У кого-то воскресенье - это единственный выходной, на него запланированы домашние дела. А есть и такие люди, которые не могут отложить важное дело: чем раньше они исполнят свой гражданский долг, тем им спокойнее. Досрочно голосуют и пенсионеры - люди в возрасте волнуются, что в основной день голосования их может подвести здоровье, потому приходят заранее", - рассказала председатель избирательной комиссии Юлия Ходас.

"Членом избирательной комиссии я был еще в 1973 году, и сейчас тоже работаю на избирательном участке. Самое главное отличие современных выборов от советских - наличие досрочного голосования. Раньше голосовать можно было только в один день, а теперь у людей появилась альтернатива. Это удобно - не у всех есть возможность приходить на избирательный участок в выходные", - рассказал член избирательной комиссии Валерий Махоркин.

В штатном режиме проходит досрочное голосование и в агрогородке Запрудье Круглянского района. К избирательному участку №9 относятся 244 избирателя. В первый день досрочного голосования участок посетили 12 человек.

"Я занята в сельском хозяйстве, а сейчас на селе очень горячая пара - во всю идет уборочная страда. Времени свободного совсем нет, а сейчас выдалась небольшая форточка в работе - вот и пришла оставить свой голос досрочно, - поделилась Галина Ставирская. - Принять участие в выборах Президента - долг каждого гражданина нашей страны. Потому что от наших голосов зависит, как Беларусь будет развиваться в будущем. И нельзя остаться в стороне от судьбы своей страны".

Галина Ставирская

Как рассказала заместитель председателя Круглянского райисполкома Анжела Лукашевич, досрочное голосование в районе проходит в спокойной и позитивной обстановке.

"Всего в Круглянском районе работают 16 избирательных участков, из них четыре в городе, один закрытый - в центральной районной больнице, он будет работать в основной день выборов. Посещая участки, я заметила, что люди активно идут на выборы: и пожилые, и молодежь. Они идут с воодушевлением и хорошим настроением исполнить свой долг и поучаствовать в судьбе своей страны. А для тех, кто это будет делать впервые, у нас есть небольшие памятные сувениры, - отметила Анжела Лукашевич. - Участки все подготовлены к избирательному процессу. Они находятся на первых этажах зданий, обеспечена безбарьерная среда. На каждом участке есть дезсредства как для комиссий, так и для избирателей: антисептики, маски. У членов комиссий есть защитные экраны - мы бережем здоровье наших граждан. Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию своего здоровья, организуют выездные группы для голосования на дому. У всех избирателей будет возможность принять участие в выборах".-0-

Фото Олега Фойницкого