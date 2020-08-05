Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны - в Могилевской области проходит досрочное голосование

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:19 Аграрии Минской области намолотили 1 млн т зерна Регионы
17:19 Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Президент
17:17 Новый томограф ввели в эксплуатацию в Брестском областном онкодиспансере Регионы
17:08 В Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке - профсоюзные наблюдатели Регионы
17:07 Руководителя шарковщинского завода и сотрудников двух райпо подозревают в коррупции Происшествия
16:50 В Вороновском районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась Происшествия
16:46 Луговская: голосую досрочно и отдаю свой голос за любимую Беларусь Общество
16:33 Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны - в Могилевской области проходит досрочное голосование Регионы
16:30 Республиканский педсовет пройдет в августе в Пинске Регионы
16:27 Под Березой два лейтенанта спасли тонувших в карьере детей Происшествия
16:06 Спортсменки "Минска" стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве Спорт
16:03 Жители Польши получают посылки с неизвестными семенами из Китая В мире
16:02 От давления до реальных угроз: наблюдатель рассказала об инциденте на одном из участков Общество
15:59 Маринич: смотрим с оптимизмом на развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном Политика
15:56 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Вануату В мире
15:48 Репортаж с досрочного голосования в райцентре, где жители уже давно определились с выбором Регионы
15:27 Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества Политика
15:22 "Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений Экономика
15:20 При крушении лодки в Бангладеш погибли 17 человек В мире
15:19 Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 августа прямые телефонные линии Общество
15:12 Цена нефти Brent выросла до $46 за баррель В мире
15:10 Макеты оружия XIV - конца XVII веков представят в Национальном историческом музее Культура
15:07 Житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ Происшествия
14:59 Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании Регионы
14:59 Уборку льна в Беларуси планируют завершить до 25 сентября Экономика
14:56 Кухарев: законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса Экономика
14:54 Украина вышла из еще одного соглашения СНГ В мире
14:52 Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами Политика
14:51 Белорусы ценят добропорядочные и взаимовыгодные отношения со странами-соседями - Маркович Общество
14:49 Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
05 августа 2020, 16:33

Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны - в Могилевской области проходит досрочное голосование

Татьяна Рылькова с детьми
Татьяна Рылькова с детьми
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
В Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке - профсоюзные наблюдатели
Луговская: голосую досрочно и отдаю свой голос за любимую Беларусь

5 августа, Круглянский район /Корр. БЕЛТА/. Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны, ведь от нашего выбора зависит не только наша жизнь, но и будущее детей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мама Татьяна Рылькова во время досрочного голосования на одном из избирательных участков в городе Круглое Могилевской области.

"Выборы Президента страны - важный этап в жизни государства. Потому что от нашего выбора зависит не только наша с вами жизнь, но и будущее наших детей. И к этому нельзя оставаться равнодушным. В основной день голосования, а это воскресенье, мы с семьей едем к свекрови, это наша традиция, поэтому пришла голосовать досрочно", - отметила женщина.

На избирательный участок №4 Татьяна Рылькова пришла вместе с детьми Ваней, Женей и Верой. Мама уверена, что так она подает хороший пример своим детям. "Воспитание детей - процесс сложный. И многие вещи им можно показать только личным примером. Поэтому мы пришли сюда почти всем семейством - сыновья помогут мне сегодня голосовать. Они еще многого не понимают, но им интересен сам процесс - зайти со мной в кабинку, опустить бюллетень в урну. Пока они маленькие, процесс голосования для них - приключение, но со временем это трансформируется в осознанное понимание того, что нельзя быть безразличным к судьбе своей страны, - рассказала женщина. - Приятно, что на избирательном участке нас встречают с улыбкой, хорошим настроением. Хоть голосование сейчас идет досрочное, но уже чувствуется атмосфера праздника".

В первый день досрочного голосования на этом избирательном участке свой голос отдал 41 человек. "В досрочном голосовании принимают участие те, кто собирается уезжать в выходные - сейчас лето, и свободное время люди часто проводят вне города. У кого-то воскресенье - это единственный выходной, на него запланированы домашние дела. А есть и такие люди, которые не могут отложить важное дело: чем раньше они исполнят свой гражданский долг, тем им спокойнее. Досрочно голосуют и пенсионеры - люди в возрасте волнуются, что в основной день голосования их может подвести здоровье, потому приходят заранее", - рассказала председатель избирательной комиссии Юлия Ходас.

"Членом избирательной комиссии я был еще в 1973 году, и сейчас тоже работаю на избирательном участке. Самое главное отличие современных выборов от советских - наличие досрочного голосования. Раньше голосовать можно было только в один день, а теперь у людей появилась альтернатива. Это удобно - не у всех есть возможность приходить на избирательный участок в выходные", - рассказал член избирательной комиссии Валерий Махоркин.

В штатном режиме проходит досрочное голосование и в агрогородке Запрудье Круглянского района. К избирательному участку №9 относятся 244 избирателя. В первый день досрочного голосования участок посетили 12 человек.

"Я занята в сельском хозяйстве, а сейчас на селе очень горячая пара - во всю идет уборочная страда. Времени свободного совсем нет, а сейчас выдалась небольшая форточка в работе - вот и пришла оставить свой голос досрочно, - поделилась Галина Ставирская. - Принять участие в выборах Президента - долг каждого гражданина нашей страны. Потому что от наших голосов зависит, как Беларусь будет развиваться в будущем. И нельзя остаться в стороне от судьбы своей страны".

Галина Ставирская
Галина Ставирская

Как рассказала заместитель председателя Круглянского райисполкома Анжела Лукашевич, досрочное голосование в районе проходит в спокойной и позитивной обстановке.

"Всего в Круглянском районе работают 16 избирательных участков, из них четыре в городе, один закрытый - в центральной районной больнице, он будет работать в основной день выборов. Посещая участки, я заметила, что люди активно идут на выборы: и пожилые, и молодежь. Они идут с воодушевлением и хорошим настроением исполнить свой долг и поучаствовать в судьбе своей страны. А для тех, кто это будет делать впервые, у нас есть небольшие памятные сувениры, - отметила Анжела Лукашевич. - Участки все подготовлены к избирательному процессу. Они находятся на первых этажах зданий, обеспечена безбарьерная среда. На каждом участке есть дезсредства как для комиссий, так и для избирателей: антисептики, маски. У членов комиссий есть защитные экраны - мы бережем здоровье наших граждан. Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию своего здоровья, организуют выездные группы для голосования на дому. У всех избирателей будет возможность принять участие в выборах".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы выборы в Беларуси мнения Могилевская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Аграрии Минской области намолотили 1 млн т зерна
Новый томограф ввели в эксплуатацию в Брестском областном онкодиспансере
В Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке - профсоюзные наблюдатели
Фото из архива Республиканский педсовет пройдет в августе в Пинске
Репортаж с досрочного голосования в райцентре, где жители уже давно определились с выбором
На избирательном участке №54 Железнодорожного района города Гомеля Наблюдатели в Гомельской области отмечают активность молодежи на досрочном голосовании
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским
"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами
Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
"Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары
Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья
Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества
Под Березой два лейтенанта спасли тонувших в карьере детей
От давления до реальных угроз: наблюдатель рассказала об инциденте на одном из участков
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.