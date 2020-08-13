Нельзя допустить нагнетания социальной напряженности в обществе - главврач

13 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Нельзя допустить нагнетания социальной напряженности в обществе. Такое мнение высказала главный врач Зельвенского районного центра гигиены и эпидемиологии Анна Алексеевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Чувство гордости испытываешь, когда видишь, что сделано для развития нашей родной Беларуси. Благодаря проводимой государственной политике создана надежная и высокоразвитая система здравоохранения, которая способна на должном уровне оказать помощь людям, - сказала главврач. - Это было продемонстрировано в условиях непростой эпидемической ситуации. Не секрет, что в таких ситуациях мнением людей пытаются манипулировать, нагнетают социальную напряженность в обществе".

Анна Алексеевич считает, что в медицине, как и в других сферах, созданы возможности для профессионального роста. "В свое время мне после окончания медуниверситета и прохождения интернатуры доверили возглавить санитарно-эпидемиологический отдел Зельвенского районного центра гигиены и эпидемиологии, а через четыре года - коллектив центра. Ощущала поддержку со стороны местной власти и вышестоящих организаций, что придавало уверенности и силы для плодотворной работы", - поделилась главврач.

Она призвала всех, в том числе молодое поколение, проявить высокую гражданскую позицию и не стоять на пикетах, самоотверженно трудиться, чтобы приумножать достигнутое в родной Беларуси.-0-