Нельзя пренебрегать мерами, помогающими не допустить распространения вируса - главврач больницы

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нельзя пренебрегать мерами, помогающими не допустить распространения вируса. Таким мнением поделился главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Павел Ореховский во время передачи безопасных дверных насадок для учреждения здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"На руках мы переносим множество бактерий, среди которых и коронавирусная инфекция, - отметил Павел Ореховский. - Насадки на дверные ручки помогут снизить риск передачи разнообразных инфекций, потому что человек будет открывать дверь неактивной частью руки. Ведь именно наши ладони - один из основных путей попадания заболевания в организм человека".

Как отметил главврач больницы, в учреждении здравоохранения ситуация с заболеваемостью находится под контролем. "С учетом эпидемиологической обстановки в Могилеве и области все учреждения здравоохранения, в том числе и наше, работают в режиме повышенной готовности. Больница скорой медицинской помощи принимает пациентов с экстренной патологией - к нам везут абсолютно всех больных. Поэтому риск передачи инфекции от пациента к сотруднику очень велик. Чтобы обеспечить безопасность всего персонала, в конце марта было принято решение о работе в средствах индивидуальной защиты. Все медицинские работники обязаны использовать маски, перчатки, халаты, экраны в соответствии с рекомендациями и на основании нормативно-правовой документации Министерства здравоохранения. Все необходимое в больнице есть в полном объеме. Кроме этого, в защитных средствах работают не только врачи, но и сотрудники хозяйственных служб больницы. Категорически запрещено посещать пациентов в стационаре. Мы принимаем передачи и отдаем их только после обработки определенными дезсредствами. Особые меры приняты в родильном доме - весь персонал находится в экипировке, необходимой при работе с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию".

Как рассказал учредитель ООО "КомплексПро" Дмитрий Калеев, их разработка - безопасные дверные насадки - минимизирует контакт человека с поверхностью дверной ручки. Насадка сделана так, что дверь можно открыть предплечьем. "Мы заимствовали идею у иностранцев. Наши конструкторы разработали несколько вариантов насадок и запустили их в производство. Мы сделали около 500 таких приспособлений. Более 100 уже установили в медицинских учреждениях города. Этим социальным проектом мы хотим помочь медикам в борьбе с распространением вирусных инфекций", - отметил Дмитрий Калеев.-0-