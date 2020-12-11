Необходимо сделать акцент на целевой подготовке волонтеров - мнение

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо сделать акцент на целевой подготовке волонтеров. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

Как подчеркнула первый секретарь, волонтерское движение "Доброе сердце" под эгидой БРСМ набирает обороты в области. Сейчас в регионе почти 6 тыс. волонтеров. "Для них этот год выдался достаточно сложным. Это связано в первую очередь с пандемией. В первую волну ребята сразу активно включились в работу и помогали одиноким гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам, доставляли продукты, лекарства. Наши волонтеры не боятся трудностей, всегда идут вперед и помогают людям", - отметила она.

По мнению Вероники Гудковой, не всегда одного желания энтузиастов помогать достаточно. "Необходимо сделать акцент на целевой подготовке ребят. Волонтер должен обладать определенным набором умений и навыков, чтобы помогать различным категориям граждан. В 2021 году будем стараться проводить больше тренингов, семинаров, приглашать специалистов по волонтерской деятельности, чтобы обучать ребят", - рассказала она.

Сегодня в торжественной обстановке в Гомеле подвели итоги областного этапа республиканского конкурса "Волонтер года - 2020". Особую актуальность имела номинация "Лучшая обучающая программа для волонтеров", в которой определили сразу двух лидеров. Это Ирина Богоева и ее "Площадка обучения спортивных волонтеров и организаторов в сфере физической культуры и спорта" и Вероника Рожкова с программой "Школа подготовки волонтеров "Школа волонтеров".

За "Личный вклад" в волонтерское движение отмечены Янина Горбачевская из средней школы №22 Гомеля, а также работники ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Виктор Чирков и Павел Кучеренко.

"Лучшими волонтерскими отрядами" стали "Милосердие" Жлобинского государственного лицея сферы обслуживания и "Экология" Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского. В номинации "Лучший имиджевый плакат" отмечен Александр Терещенко.

"Лучшей волонтерской группой в социальной сети" признана страничка "Новое поколение" ребят из средней школы №14 Мозыря. В онлайне они продолжают вектор добра, которого придерживаются в жизни. "Жизнь имеет смысл только тогда, когда ты живешь ради кого-то" - принцип их деятельности. Так, за последнее время список их добрых дел значительно расширился. Возле школы появилась кленовая аллея. Волонтеры посадили деревья вместе с представителями областной организации Белорусского союза женщин ко Дню матери, инициировали акцию "Закрутим добро" по сбору пластмассовых крышечек. Также они призывают жителей города помогать бездомным животным и стерилизовать домашних, посещают приют животных.

Волонтеры движения "Доброе сердце" провели мастер-классы по росписи новогодних игрушек, изготовлению сувениров в форме сердца, а также интерактивную развлекательную программу.

На мероприятии был дан старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество" в Гомельской области, которая продлится до середины января. Начали ее первые секретари райкомов БРСМ - они привезли из районов сладкие подарки и сувениры. Все это волонтеры сложили в импровизированные сани, которые доставят радость ребятам из соцучреждений и малообеспеченных семей. "Чтобы эти детки ощутили радость в Новый год и Рождество, почувствовали себя нужными, получили заветные новогодние подарки", - заключила Вероника Гудкова.-0-