Необходимо создавать условия для раскрытия потенциала и лидерских качеств молодежи - мнение

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Всегда существует потребность в создании условий для раскрытия творческого потенциала и лидерских качеств молодежи. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился руководитель социально-культурного общественного объединения "Наследие" Виталий Артемчик во время работы диалоговой площадки, посвященной молодежной политике.

Встреча проходит сегодня в Могилевском государственном университете продовольствия.

"В работе нашего объединения мы часто привлекаем молодежь. В Беларуси очень яркие и творческие ребята с широким спектром интересов и увлечений. И наша главная задача - помочь им раскрыть их творческие качества, приложить максимум усилий, чтобы привлечь их как организаторов мероприятий, связанных с их интересами и инициативой", - отметил Виталий Артемчик.

По словам руководителя общественного объединения, важное направление государственной молодежной политики - сплочение различных молодежных клубов, организаций и объединений. "Это необходимое направление, которое нужно поддерживать и развивать на государственном уровне. Для этого нужны тематические диалоговые площадки, где люди разных взглядов и интересов смогут находить точки соприкосновения, выявлять имеющееся недочеты и предлагать пути их решения, - рассказал Виталий Артемчик. - Чтобы это стало возможным, нужно рассмотреть возможность выделения грантов для организации дискуссионных площадок в Беларуси. А общественным организациям стараться взаимодействовать в организации и проведении совместных мероприятий, потому что совместная деятельность для обоюдного благо способствует взаимопониманию".-0-