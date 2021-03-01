Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском институте МВД сегодня прошла встреча курсантов с министром внутренних дел Иваном Кубраковым. Во время встречи обсуждались ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания, ситуация в стране и мире, поднимались вопросы информационной безопасности, патриотизма, а также сложности и ответственности работы в милиции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в вузе.

Это был первый визит главы ведомства в могилевский вуз. Он ознакомился с материально-технической базой высшего учебного заведения, условиями обучения и быта курсантов, пообщался с преподавателями. Иван Кубраков ответил на многочисленные вопросы курсантов - от общественно-политической ситуации в стране и стоящих перед органами внутренних дел задач до литературных и кинематографических предпочтений самого министра. "Надо ценить мир и спокойствие на улицах наших городов, - подчеркнул Иван Кубраков. - События августа - октября прошлого года показали, что такое хорошо и что такое плохо, стали своеобразной лакмусовой бумажкой и проверкой на прочность для наших сотрудников. И они не дрогнули, с честью выполнив поставленную задачу".

Министр подчеркнул, что вместе с милиционерами служат их семьи. И когда со стороны близких есть поддержка и понимание - это дорогого стоит. Иван Кубраков призвал молодых коллег чтить традиции, заложенные предыдущими поколениями стражей порядка, продолжать их дело, ценить дружбу, человеческие отношения, заботиться о собственном здоровье. "Чтобы быть готовым противостоять всем вызовам и угрозам, нужно в том числе поддерживать отменные физические кондиции", - отметил он.

"Мне посчастливилось стать участником всенародного вече, на котором обсудили основные аспекты жизни нашего общества, наметили планы на ближайшее будущее. 2020 год показал, что мирная и спокойная жизнь - самое важное для всех нас. Работать, растить детей, не бояться за родных и близких, за свое имущество - нормальное состояние для любого человека. И органы внутренних дел играют ключевую роль в обеспечении общественного порядка, являются гарантом безопасности. Все это я постарался рассказать курсантам. Конечно, поговорили мы и о наших внутренних вопросах, об особенностях обучения будущих милиционеров. Я постарался максимально полно ответить на их вопросы, с интересом выслушал все поступившие предложения", - рассказал министр.

Иван Кубраков поздравил курсантов с предстоящим профессиональным праздником, пожелал им стать настоящими профессионалами и искренне любить выбранную профессию. Тогда будет и успех, и карьерный рост, и, главное, уважение коллег и населения.-0-

Фото Могилевского института МВД