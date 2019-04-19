Необходимо учить людей заботиться о здоровье - главврач Гомельского областного кардиоцентра

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наряду с повышением доступности высокотехнологичной медпомощи важно донести до сознания каждого человека мысль о том, что необходимо заботиться о своем здоровье. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции. При этом проводятся они не только в столице, но и в областных городах. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать квалифицированную медицинскую помощь.

"Сегодня в нашей стране и Гомельской области, в частности, прилагается немало сил и средств для развития материально-технической базы организаций здравоохранения, укрепления кадрового потенциала, повышения квалификации врачей и сотрудников. Нашим специалистам доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь, пациенты из других стран", - отметила Ольга Лях. Вместе с тем важно увеличить доступность специализированной высокотехнологичной помощи для жителей регионов, в том числе глубинок. И эта задача не может быть решена в одно действие.

В Гомельской области в начале мая будет открыт межрайонный кардиоцентр для высокотехнологичных операций на сосудах сердца в Мозыре. Жителям Ельского, Лельчицкого, Наровлянского, Мозырского, Петриковского, Житковичского и Калинковичского районов будет доступна диагностика на оборудовании экспертного класса с возможностью проведения высокотехнологичных операций на сосудах сердца в райцентре. Ранее за такой медицинской помощью им приходилось обращаться в Гомель. Есть намерение создать подобный центр и на базе Жлобинской районной больницы. Таким образом специализированная кардиологическая помощь станет еще более доступной для жителей удаленных от областного центра уголков.

Ольга Лях подчеркнула, что вопрос доступности медпомощи прорабатывается с разных ракурсов. Так, работа рентгеноперационной Гомельского областного клинического кардиологического центра организована в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. К тому же комплексные бригады в составе специалистов ведущих учреждений здравоохранения региона проводят консультационные приемы, диагностику и исследования на мобильном оборудовании с выездом на места.

"Однако остается еще одна тема, требующая особого внимания. Сегодня не менее важно донести до сознания каждого человека, что он и сам должен заботиться о своем здоровье, в том числе придерживаться здорового образа жизни, своевременно проходить медосмотры. Именно с этого начинается повышение качества и продолжительности жизни. А мы как врачи готовы оказать консультационную, диагностическую и при необходимости экстренную помощь", - резюмировала Ольга Лях.-0-