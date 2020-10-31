Необычные светофоры с дополнительной подсветкой появились в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появились необычные светофоры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По инициативе столичной Госавтоинспекции на светофорных колонках регулируемого пешеходного перехода через улицу Притыцкого вблизи ТЦ "Скала" размещены дополнительные элементы, дублирующие сигналы светофора.

Как отметили в ГАИ, это новшество позволит повысить видимость сигналов светофора для водителей, а также снизит вероятность наездов на пешеходов. "Локация была выбрана не зря: в этой зоне широкие полосы для движения и прямой участок, что провоцирует водителя на превышение скорости", - пояснили в Госавтоинспекции.-0-