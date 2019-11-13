Неочищенные сточные воды попали в реку Воложинка

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воложинские следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки, повлекшего по неосторожности ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 272 УК), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"Специалистами были взяты пробы воды из реки Воложинка. Результаты лабораторных исследований показали превышение загрязняющих веществ", - рассказала Татьяна Белоног. Предполагается, что это превышение обусловлено сбросом неочищенных сточных вод из очистных сооружений вблизи деревни Улазовичи Воложинского района.
По предварительной оценке, окружающей среде причинен ущерб в размере более Br140 тыс. В настоящее время допрашиваются работники, должностные лица обслуживающих организаций, изымается соответствующая документация. Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, способствовавших случившемуся.-0-