"Непро100 юбилей" отметит Могилевская центральная библиотека

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вековой юбилей отметит Могилевская центральная библиотека имени К.Маркса. Праздничные мероприятия будут проходить целую неделю, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания и информации библиотеки Клавдия Ильинич.

"С 10 по 17 декабря в библиотеке продлится неделя, посвященная "Непро100 юбилею". Здесь можно будет узнать, с чего начиналась библиотека, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. Мы постарались подобрать мероприятия так, чтобы читателям всех возрастов было интересно", - рассказала она.

Праздничная неделя начнется с фотоэксклюзива "Узнай себя в библиотеке!". "На сайте библиотеки создадут большую фотогалерею: можно будет найти себя на фотографиях с различных мероприятий. В холле библиотеки будет организована фотоинсталляция, где разместятся архивные и современные фото", - отметила Клавдия Ильинич.

11 декабря состоится артмоб "Книжный БУМ". "В этот день библиотека будет принимать подарки: все желающие смогут подарить нам книги. Главное условие - это должна быть новая литература. Каждый, кто захочет подарить книгу, может ее подписать и оставить небольшое пожелание к юбилею. Сделать это можно до конца 2019 года", - поделилась Клавдия Ильинич.

Также запланированы онлайн- и офлайн-встречи с писателями. Большая интерактивная площадка будет организована 12 декабря. До обеда пройдет онлайн-встреча с писателем, чье имя пока держат в тайне. После обеда гости библиотеки смогут пообщаться с могилевскими авторами.

Вечером 13 декабря библиотека собирает своих друзей, сотрудников и ветеранов библиотечного дела. "Можно будет поделиться впечатлениями и воспоминаниями, рассказать о том, какой была библиотека в прошлом и какой путь она прошла. А 14 декабря мы организуем для гостей большую книжную выставку и настоящую чайную, где можно будет отведать самые разные чаи", - рассказала Клавдия Ильинич.

Мастер-классы по созданию закладок и открыток пройдут 15 декабря. Закончится цикл праздничных мероприятий большим концертом.-0-