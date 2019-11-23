Нерадивость кадров среднего звена необходимо искоренять - Шерстнев

23 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более трех десятков звонков по насущным бытовым проблемам принял сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время прямой телефонной линии с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное количество обращений поступило от витебчан и касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства: поднимались вопросы ремонта, разбитых тротуаров и пешеходных дорожек в частном секторе, благоустройства, работы системы освещения в городе, уборки придомовых территорий, водоснабжения. При этом зачастую люди сетовали на равнодушное отношение со стороны специалистов, к которым обращались ранее для решения возникшей проблемы.

На недопустимости подобного в работе с людьми председатель облисполкома заострил внимание руководителей всех органов власти, присутствующих в студии во время видеоконференции. По его мнению, эта проблема начинает приобретать массовый характер не только в областном центре и касается прежде всего специалистов среднего звена. "Надо разварушить прослойку между людьми и властью, серьезно наказывать за такие факты. Тогда, может быть, зашевелятся, а то приходят, садятся на должность и все - трава не расти", - констатировал Николай Шерстнев. По его мнению, в каждой такой ситуации есть виновный, и он должен нести ответственность за свои поступки вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Отдельное внимание руководитель области обратил на роль председателей горисполкомов и райисполкомов, которые всегда должны быть на стороне людей. "Человек не должен жить с проблемой. Мы - власть - должны ее решить", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Жительница агрогородка Стасево Лиозненского района позвонила по вопросу ржавой воды. По словам губернатора, в ближайшие три года все вопросы по очистке воды в области планируется решить. На эти цели выделены финансовые ресурсы. Это обращение стало поводом вновь указать руководителям на местах на важность регулярного информирования жителей по актуальным темам, касающимся их жизни. "Люди должны знать, что и когда будет сделано", - напомнил губернатор.

Со своими проблемами сегодня на горячую линию обращались также жители Новополоцка, Шумилинского, Витебского и Сенненского районов. Каждое из обращений взято на контроль, помочь в решении вопросов власти постараются в ближайшее время.

Было обращение и по приятному поводу. Пенсионер из Оршанского района, пристально следящий за развитием своей малой родины, выступил с инициативой отметить государственными наградами директора агрокомбината "Юбилейный". По мнению мужчины, толковый и грамотный руководитель заслуживает такого поощрения.

Всего с начала года на прямую телефонную линию облисполкома поступило 565 обращений. Почти половина из них касается сферы ЖКХ. Также для людей актуальны вопросы дорожного хозяйства, транспорта, агропромышленного комплекса, энергоснабжения, социального обеспечения, торговли, здравоохранения. Наибольшее количество звонков зафиксировано от жителей областного центра, Оршанского, Витебского, Полоцкого и Сенненского районов.-0-